Дело Стерненко. Полиция не допустила Красный крест к избитым задержанным

Волонтер Красного креста у суда по делу Стерненко (скриншот видео Радио Свобода)

Представителей Красного креста не допустили к избитым полицией участникам акции под Шевченковским райсудом Киева, где рассматривают дело общественного активиста Сергея Стерненко. Об этом рассказала Радио Свобода волонтер Красного креста Валентина, которая дежурила на акции.

"Сначала, когда нас должны были пропустить через кордон (полиции, - ред.), мы им говорили, что нам надо осмотреть потенциального пострадавшего, мы несколько раз пытались прорваться, но нас не допустили. Нас пропустили, когда уже с одной стороны открыли кордон, но тогда мы уже не нашли там пострадавшего. Проблема была в том, что нас не допускали", - сказала она.

По ее словам, полиция сначала говорила, что "проход временно ограничен". Затем Красный крест пропустили за кордон, однако пострадавших там уже не было.

"Мы говорили: "Пропустите, нам надо осмотреть задержанных". Но они (полицейские, - ред.) ответили, что никого не задерживали и ничего не знают", - подчеркнула она.

Сегодня под зданием Шевченковского райсуда полиция избила и задержала нескольких участников акции в поддержку общественного деятеля Сергея Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве.

В Госбюро расследований заявили, что проверят полицейских, избивавших участников акции.

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