Дело Стерненко. ГБР проверит полицейских, избивших участников акции под судом

Дело Стерненко, изюиение активистов полицией (фото - Радио Свобода).

По факту применения силы полицейскими во время задержания участников акции около суда в Киеве, где избирали меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве общественному деятелю Сергею Стерненко, назначено служебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

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Также в полиции уточнили, что все материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.

Сегодня у здания Шевченковского райсуда Киева произошли стычки участников акции с правоохранителями. Полицейские избивали людей ногами.

Нардеп из фракции Голос Роман Лозинский заявил журналистам, что полиция применила силу и к нему.

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