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Дело Стерненко. ГБР проверит полицейских, избивших участников акции под судом

Дело Стерненко. ГБР проверит полицейских, избивших участников акции под судом - Фото
Дело Стерненко, изюиение активистов полицией (фото - Радио Свобода).
15.06.2020, 16:45

Под зданием суда, где рассматривали дело Стерненко, произошли столкновения с полицией. Правоохранители били задержанных ногами

По факту применения силы полицейскими во время задержания участников акции около суда в Киеве, где избирали меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве общественному деятелю Сергею Стерненко, назначено служебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева. 

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Также в полиции уточнили, что все материалы будут переданы в Государственное бюро расследований. 

Сегодня у здания Шевченковского райсуда Киева произошли стычки участников акции с правоохранителями. Полицейские избивали людей ногами.

Нардеп из фракции Голос Роман Лозинский заявил журналистам, что полиция применила силу и к нему.

  • 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран
  • 4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставкурассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
  • В апреле Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".
  • 15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве.
  • 10 июня прокуратура закрыла дело против Кузнецова.
  • 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
  • Сегодня в Шевченковском райсуде Киева во второй раз попытаются избрать меру пресечения Стерненко.

Смотрите также: Дело Стерненко. Полиция бьет ногами задержанных под судом: фото, видео

Владислав Сердюк
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