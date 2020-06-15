Дело Стерненко. ГБР проверит полицейских, избивших участников акции под судом

Дело Стерненко, изюиение активистов полицией (фото - Радио Свобода).
По факту применения силы полицейскими во время задержания участников акции около суда в Киеве, где избирали меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве общественному деятелю Сергею Стерненко, назначено служебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
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Также в полиции уточнили, что все материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.
Сегодня у здания Шевченковского райсуда Киева произошли стычки участников акции с правоохранителями. Полицейские избивали людей ногами.
Нардеп из фракции Голос Роман Лозинский заявил журналистам, что полиция применила силу и к нему.
- 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран.
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4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставку, рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
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В апреле Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".
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15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве.
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10 июня прокуратура закрыла дело против Кузнецова.
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11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
- Сегодня в Шевченковском райсуде Киева во второй раз попытаются избрать меру пресечения Стерненко.
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Владислав Сердюк