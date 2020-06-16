Суд изменил место домашнего ареста для Стерненко

Сергей Стерненко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Бывшему лидеру одесской ячейки Правого сектора Сергею Стерненко, подозреваемому в убийстве, суд изменил адрес отбывания домашнего ареста с одесского на киевский. Об этом Стерненко сообщил в Telegram.

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"Судья Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора. Теперь домашний арест я должен отбывать уже в Киеве, а не в воинской части в Одессе. Правда, есть еще нюансы, но о них позже", - написал он.

Вчера Шевченковский районный суд Киева избрал Стерненко круглосуточный домашний арест на 60 суток в деле, где он подозревается в убийстве. Активист разорвал решение суда, утверждая, что его невозможно выполнить, поскольку судья указал местом отбывания домашнего ареста адрес одесской прописки Стерненко, а это, по его словам, - адрес воинской части, в которую его просто не пустят.