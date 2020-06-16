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Суд изменил место домашнего ареста для Стерненко

Суд изменил место домашнего ареста для Стерненко - Фото
Сергей Стерненко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
16.06.2020, 16:20

Домашний арест Стерненко будет отбывать в Киеве

Бывшему лидеру одесской ячейки Правого сектора Сергею Стерненко, подозреваемому в убийстве, суд изменил адрес отбывания домашнего ареста с одесского на киевский. Об этом Стерненко сообщил в Telegram.

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"Судья Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора. Теперь домашний арест я должен отбывать уже в Киеве, а не в воинской части в Одессе. Правда, есть еще нюансы, но о них позже", - написал он.

Вчера Шевченковский районный суд Киева избрал Стерненко круглосуточный домашний арест на 60 суток в деле, где он подозревается в убийстве. Активист разорвал решение суда, утверждая, что его невозможно выполнить, поскольку судья указал местом отбывания домашнего ареста адрес одесской прописки Стерненко, а это, по его словам, - адрес воинской части, в которую его просто не пустят.

  • 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран
  • 4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставкурассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
  • В апреле Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".
  • 15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве.
  • 10 июня прокуратура закрыла дело против Кузнецова.
  • 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
  • 12 июня судебное заседание о мере пресечения длилось около восьми часов, после чего Стерненко вышел к нескольким сотням людей под судом, которые пришли его поддержать.
  • Вчера судебное разбирательство было продолжено.
  • Также вчера суд отправил Стерненко под домашний арест, указав местом отбывания адрес его прописки, где, по словам Стерненко, находится воинская часть в Одессе. 

Вадим Ребрина
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Сергей Стерненко арест
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