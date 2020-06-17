Стерненко готовит апелляцию на меру пресечения

Сергей Стерненко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Бывший лидер одесской ячейки Правого Сектора Сергей Стерненко получил постановление суда о домашнем аресте и готовит апелляцию. Об этом он написал в своем Facebook.

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Стерненко рассказал, что суд не поддержал аргумент прокуроров о том, что он якобы может уничтожить вещи и документы, связанные с уголовным делом. Адвокаты Стерненко объясняли, что с момента нападения прошло более двух лет, поэтому никаких вещественных доказательств, которые могли бы свидетельствовать против него, не осталось.

"Но судья считает, что есть риск, что я буду скрываться и могу влиять на свидетелей, потому что мне инкриминируют статью 115 (умышленное убийство, - ред.). И все. То есть он обосновывает риски исключительно тяжестью преступления, которое мне инкриминируют", - добавил Стерненко.

По словам активиста, это абсурдно, потому что практика Европейского суда по правам человека прямо запрещает обосновывать меру пресечения исключительно тяжестью статьи. Стерненко также добавил, что ссылаться на практику ЕСПЧ в обосновании решения суд не может.

"Решение абсурдное и противоправное. Готовим апелляцию", - подытожил он.

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