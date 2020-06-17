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Стерненко готовит апелляцию на меру пресечения

Стерненко готовит апелляцию на меру пресечения - Фото
Сергей Стерненко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
17.06.2020, 17:57

Сергей Стерненко уже получил постановление суда и готовит апелляцию

Бывший лидер одесской ячейки Правого Сектора Сергей Стерненко получил постановление суда о домашнем аресте и готовит апелляцию. Об этом он написал в своем Facebook.

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Стерненко рассказал, что суд не поддержал аргумент прокуроров о том, что он якобы может уничтожить вещи и документы, связанные с уголовным делом. Адвокаты Стерненко объясняли, что с момента нападения прошло более двух лет, поэтому никаких вещественных доказательств, которые могли бы свидетельствовать против него, не осталось.

"Но судья считает, что есть риск, что я буду скрываться и могу влиять на свидетелей, потому что мне инкриминируют статью 115 (умышленное убийство, - ред.). И все. То есть он обосновывает риски исключительно тяжестью преступления, которое мне инкриминируют", - добавил Стерненко.

По словам активиста, это абсурдно, потому что практика Европейского суда по правам человека прямо запрещает обосновывать меру пресечения исключительно тяжестью статьи. Стерненко также добавил, что ссылаться на практику ЕСПЧ в обосновании решения суд не может.

"Решение абсурдное и противоправное. Готовим апелляцию", - подытожил он.

  • 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран
  • 4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставкурассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
  • В апреле Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".
  • 15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве.
  • 10 июня прокуратура закрыла дело против Кузнецова.
  • 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
  • 12 июня судебное заседание о мере пресечения длилось около восьми часов, после чего Стерненко вышел к нескольким сотням людей под судом, которые пришли его поддержать.
  • 15 июня судебное разбирательство было продолжено.
  • Также15 июня суд отправил Стерненко под домашний арест, указав местом отбывания адрес его прописки, где, по словам Стерненко, находится воинская часть в Одессе. 

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Наталия Софиенко
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Сергей Стерненко суд мера пресечения апелляция
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