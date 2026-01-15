ГБР: Разоблачена схема хищения на дронах. Сотни FPV "воевали" на бумаге – фото, видео

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему хищения более 47 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку FPV-дронов для армии. Она действовала в одной из воинских частей Донецкой области под руководством командира. Об этом сообщают ГБР и Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

По данным следствия, в 2024 году бывший командир части создал иерархическую структуру, к которой привлек трех подчиненных и гражданского бизнесмена. Группа организовала закупку FPV-дронов и коллиматорных прицелов, которая была реализована только "на бумаге".

Деньги поступали на счет воинской части якобы для закупки для армии, а на самом деле перечисляли фиктивным компаниям за технику, которой либо вообще не было, либо которая не соответствовала требованиям и не могла использоваться в бою.

Участники схемы заранее готовили фиктивные документы – "маркетинговые исследования", договоры, акты и накладные, чтобы обосновать закупки у подконтрольных фирм. Далее через эти предприятия деньги обналичивали и делили между собой.

По данным правоохранителей, всего в течение апреля-декабря 2024 года участники схемы заключили 37 контрактов, по которым якобы было приобретено 1815 FPV-дронов. Общая сумма ущерба, нанесенного бюджету государства, превысила 47 млн грн.

В ходе расследования работники ГБР провели более 20 обысков, изъяли непригодные коллиматорные прицелы и назначили более 70 экспертиз.

Всех участников преступной организации задержали в разных регионах Украины – в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской областях и в Киеве.

Фото: ГБР

Командиру воинской части и его сообщникам сообщили о подозрении в создании преступной организации, хищении бюджетных средств в особо крупных размерах в условиях военного положения и внесении ложных данных в официальные документы.

Все фигуранты арестованы без права на залог.