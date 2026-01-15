ДБР: Викрито схему розкрадання на дронах. Сотні FPV "воювали" на папері – фото, відео

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему розкрадання понад 47 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю FPV-дронів для армії. Вона діяла в одній із військових частин Донецької області під очільництвом командира. Про це повідомляють ДБР та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, у 2024 році колишній командир частини створив ієрархічну структуру, до якої залучив трьох підлеглих та цивільного бізнесмена. Група організувала закупівлю FPV-дронів та коліматорних прицілів, яка була реалізована лише "на папері".

Гроші надходили на рахунок військової частини нібито для закупівлі для армії, а насправді перераховували фіктивним компаніям за техніку, якої або взагалі не було, або яка не відповідала вимогам і не могла використовуватися в бою.

Учасники схеми заздалегідь готували фіктивні документи – "маркетингові дослідження", договори, акти та накладні, щоб обґрунтувати закупівлі у підконтрольних фірм. Далі через ці підприємства гроші переводили в готівку та ділили між собою.

За даними правоохоронців, загалом протягом квітня-грудня 2024 року учасники схеми уклали 37 контрактів, за якими нібито було придбано 1815 FPV-дронів. Загальна сума збитків, завданих бюджету держави, перевищила 47 млн грн.

Під час розслідування працівники ДБР провели понад 20 обшуків, вилучили непридатні коліматорні приціли та призначили понад 70 експертиз.

Усіх учасників злочинної організації затримали в різних регіонах України – на Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині та в Києві.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Командиру військової частини та його спільникам повідомили про підозру у створенні злочинної організації, розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та внесенні неправдивих даних до офіційних документів.

Усіх фігурантів заарештовано без права на заставу.