Горящий самолет и эвакуация. Учения ГСЧС в аэропорту Львов: видео

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В аэропорту Львов спасатели отработали действия при аварийной посадке пассажирского самолета

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Сегодня, 31 января, на территории Международного аэропорта Львов имени Даниила Галицкого проходили плановые учения Государственной служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Спасатели отработали действия при аварийной посадке самолета. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области.

"В аэропорту происходят плановые учения - подведение итогов за год, проводим показательные выступления с аварийной посадки самолета и спасения людей", - сообщил Tvoemisto.tv пресс-секретарь ГСЧС области Виталий Туровцев. 

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В ходе учений спасатели имитировали возгорание самолета с угрозой распространения пламени, проводили экстренную эвакуацию людей.

По словам Туровцева, в учениях задействована пожарная техника, в частности аэродромный пожарный автомобиль, который создает воздушную подушку.

Также в показательных выступлениях были задействованы сотрудники Центра медицины катастроф. В общей сложности участвовали 140 человек и 27 единиц техники. 

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Теги: Львов, учения, ГСЧС, спасатели, видео, аэропорт, авиация, аэропорт Львов, смотреть видео, аварийная посадка самолета
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