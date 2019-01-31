Горящий самолет и эвакуация. Учения ГСЧС в аэропорту Львов: видео

Сегодня, 31 января, на территории Международного аэропорта Львов имени Даниила Галицкого проходили плановые учения Государственной служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Спасатели отработали действия при аварийной посадке самолета. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области.

"В аэропорту происходят плановые учения - подведение итогов за год, проводим показательные выступления с аварийной посадки самолета и спасения людей", - сообщил Tvoemisto.tv пресс-секретарь ГСЧС области Виталий Туровцев.

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В ходе учений спасатели имитировали возгорание самолета с угрозой распространения пламени, проводили экстренную эвакуацию людей.

По словам Туровцева, в учениях задействована пожарная техника, в частности аэродромный пожарный автомобиль, который создает воздушную подушку.

Также в показательных выступлениях были задействованы сотрудники Центра медицины катастроф. В общей сложности участвовали 140 человек и 27 единиц техники.

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