Самолет Wizz Air сделал вынужденную посадку из-за удара молнии

Фото: Facebook/wizzair.com

Самолет, который совершал рейс Гданьск-Ставангер (Норвегия), через 10 минут вернулся в аэропорт из-за попадания в него молнии. Об этом сообщил пресс-секретарь аэропорта им. Леха Валенсы в Гданьске Михал Даргач, передает польский телеканал TVN24.

"Соблюдая меры безопасности самолет возвращен в Гданьск. Посадка прошла гладко", - сказано в сообщении.

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Лайнер проходит обязательный технический осмотр. Посадка была осуществлена в штатном режиме, пилоты также не сообщали диспетчерам о необходимости аварийной посадки. Никто не пострадал.

Пассажирский самолет принадлежит венгерской авиакомпании Wizz Air. Пассажирам был предоставлен другой самолет.

Рейсы W6 1747 из Гданьска в Ставангер и W6 1748 из Ставангера в Гданьск задержались.

31 декабря 2017 года в самолет Wizz Air, выполнявший рейс Кутаиси-Кавала, ударила молния, из-за чего он вынужден был сделать посадку в аэропорту Софии в Болгарии.