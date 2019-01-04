Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.01.2019, 11:27

Самолет Wizz Air сделал вынужденную посадку из-за удара молнии

Самолет Wizz Air сделал вынужденную посадку из-за удара молнии - Фото
Фото: Facebook/wizzair.com

Лайнер, совершавший рейс Гданьск-Станавангер, вернулся в польский аэропорт

Реклама
Реклама

Самолет, который совершал рейс Гданьск-Ставангер (Норвегия), через 10 минут вернулся в аэропорт из-за попадания в него молнии. Об этом сообщил пресс-секретарь аэропорта им. Леха Валенсы в Гданьске Михал Даргач, передает польский телеканал TVN24.

"Соблюдая меры безопасности самолет возвращен в Гданьск. Посадка прошла гладко", - сказано в сообщении.

Реклама

Лайнер проходит обязательный технический осмотр. Посадка была осуществлена в штатном режиме, пилоты также не сообщали диспетчерам о необходимости аварийной посадки. Никто не пострадал.

Пассажирский самолет принадлежит венгерской авиакомпании Wizz Air. Пассажирам был предоставлен другой самолет.

Рейсы W6 1747 из Гданьска в Ставангер и W6 1748 из Ставангера в Гданьск задержались.

31 декабря 2017 года в самолет Wizz Air, выполнявший рейс Кутаиси-Кавала, ударила молния, из-за чего он вынужден был сделать посадку в аэропорту Софии в Болгарии.

Отправить:
Распечатать:
Теги: польша, wizzair, авиакомпания, аэропорт, норвегия, молния, задержка рейсов, гданьск
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 