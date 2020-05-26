Госпогранслужба предотвратила контрабанду сигарет на 69 млн грн: фото, видео

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По данным Госпогранслужбы, правонарушители пытались наладить незаконные поставки сигарет в страны ЕС транзитом через территорию Украины и Молдовы

Госпогранслужба предотвратила организацию масштабного международного канала контрабанды сигарет, изъято табачных изделий на cумму 69 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Дельцы пытались наладить незаконные поставки сигарет в страны ЕС транзитом через территорию Украины и Молдовы.

В рамках уголовного производства при обысках на территории Черноморского рыбного порта изъяли более 3455 ящиков сигарет, а это 1 727 500 пачек.

Пограничники предотвратили контрабанду сигарет

Фото: dpsu.gov.ua

До этого оперативники установили, что морским путем транзитом через Украину в Молдову планируется большая поставка груза табачных изделий. Их транспортировали из Объединенных Арабских Эмиратов.

Контрабанда сигарет на границе

Фото: dpsu.gov.ua

По оперативной информации также было установлено, что фирма-получатель планировала их контрабандное перемещение в страны Евросоюза для незаконной сделки.

  • 5 декабря сообщалось, что рекордную партию сигарет обнаружили пограничники Черновицкого отряда в пункте пропуска Порубное на границе с Румынией.
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Теги: госпогранслужба, фото, видео, сигареты, контрабанда
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