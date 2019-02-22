Житель Николаева поставлял подростков для секса: видео задержания

В Николаеве задержали местного жителя, который, по информации полиции, поставлял клиентам несовершеннолетних для предоставления сексуальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

21 февраля, когда злоумышленник привез очередного несовершеннолетнего к клиенту, его задержали.

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Как сообщили в полиции, мужчина получил за это 2000 гривень, из которых 500 - должен был отдать "подопечному".

Жителю Николаева сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) УК.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.

В полиции отметили, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних, изнасилование неестественным способом и сводничество.

Подростков, готовых за деньги предоставлять сексуальные услуги, мужчина находил среди своего окружения.

В Ватикане лидеры католиков из 130 стран мира участвуют в историческом саммите на тему сексуального насилия в церкви.