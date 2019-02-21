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21.02.2019, 21:52

В Ватикане проходит саммит по борьбе с педофилией в церкви

В Ватикане проходит саммит по борьбе с педофилией в церкви - Фото
Папа римский Франциск (фото - Getty Images)

Перед участниками саммита выступят эксперты и жертвы насилия

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В Ватикане лидеры католиков из 130 стран мира участвуют в историческом саммите на тему сексуального насилия в церкви. Об этом сообщает ВВС.

Саммит решил собрать папа Франциск, чтобы разобраться с сексуальными скандалами, в которые все чаще оказываются втянутыми служители церкви. Часто их жертвами являются несовершеннолетние.

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Мероприятие продлится четыре дня.

Сегодня, 21 февраля, на открытии саммита Франциск заявил, что жертвы ждут конкретных и эффективных мер, а не только осуждения действий представителей церкви.

В Ватикане собрались около 190 участников саммита, среди которых главы более ста епископских конференций из разных уголков мира.

Перед ними выступят эксперты и жертвы насилия.

15 февраля прокуратура Парижа начала расследование в отношении 74-летнего посла Ватикана во Франции Луиджи Вентура по подозрению в сексуальных домогательствах к сотруднику парижской мэрии.

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Теги: насилие, Ватикан, франциск, педофилия, папа
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