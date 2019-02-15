Посла Ватикана в Париже заподозрили в сексуальном домогательстве

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Прокуратура Парижа начала расследование в отношении 74-летнего посла Ватикана во Франции Луиджи Вентура по подозрению в сексуальных домогательствах к сотруднику парижской мэрии. Об этом сообщает Le Monde.

Отмечается, что следствие начали 24 января по заявлению мэрии Парижа после жалобы молодого сотрудника, заявившего, что папский нунций несколько раз прикасался к нему 17 января на новогодней церемонии в парижском Hôtel de Ville.

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В мэрии говорят, что действовали в соответствии со статьей 40 французского уголовного кодекса, которая предписывает любому органу власти и государственному служащему, узнавшему о преступлении или правонарушении, сообщать о них прокурору.

Сообщается, расследование поручено первому отделу уголовной полиции Парижа.

Луиджи Вентура занимает пост папского нунция при правительстве Франции с 2009 года.

5 февраля Папа Франциск заявил, что намерен предпринять все возможные меры для того, чтобы прекратить насилие над монахинями со стороны священников и епископов, некоторые из которых использовали женщин в качестве секс-рабынь.