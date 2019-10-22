Миссия Orbital. Армия Британии готовит украинских военных: видео

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Британцы готовят пехоту, снайперов, разведчиков и офицеров. Журналисты побывали на полигоне Ширлан в Николаевской области, чтобы увидеть все воочию.

За более чем четыре года работы в Украине тренировочной миссии армии Великобритании под названием операция Orbital курс обучения по стандартам НАТО прошли около 10 000 украинских военных. Об этом говорится в сюжете проекта Донбасс.Реалии от Радіо Свобода.

Сейчас в Украине находятся около сотни британских инструкторов. В отличие от американцев, которые работают только на Яворивском полигоне во Львовской области, британцы тренируют на полигонах по всей Украине, кроме зоны ООС.

Смотрите видео: Инструкторы ФБР тренируют спецназ НАБУ

"Они говорят, что мы лучше знаем окопную войну. Они у нас немного учатся, мы - у них; в принципе, обмениваемся опытом", - рассказал военнослужащий ВСУ с позывным "Зеленый".

  • Инструкторы из Канады прибыли в Украину в сентябре 2015 года и останутся здесь на ротационной основе минимум до марта 2022-го.

Смотрите видео: Как инструкторов Нацгвардии обучают по стандартам НАТО

Видео: Радіо Свобода Україна

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Теги: Британская армия, ВСУ, обучение, инструктор, Orbital, ширлан
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