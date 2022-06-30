Подразделение Сил спецопераций полка "Азов" выложило в Telegram видео "одного дня работы" бойцов на фронте.
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По словам украинских защитников, это "эксклюзивные кадры с передовой, отвечающие на часто задаваемые вопросы "Как там на войне?".
"Атмосфера военной романтики без украшений и преувеличений. В один из таких дней друг Бецик вместе со своим расчетом прицельным выстрелом из ПЗРК навсегда приземлил российский вертолет Ми-24", – написали бойцы.
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