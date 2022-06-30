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"Как там на войне?". ССО Азова показали один день работы бойцов на фронте – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 11:12
Украинские военные (фото - Генштаб)
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Подразделение Сил спецопераций полка "Азов" выложило в Telegram видео "одного дня работы" бойцов на фронте.

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По словам украинских защитников, это "эксклюзивные кадры с передовой, отвечающие на часто задаваемые вопросы "Как там на войне?".

"Атмосфера военной романтики без украшений и преувеличений. В один из таких дней друг Бецик вместе со своим расчетом прицельным выстрелом из ПЗРК навсегда приземлил российский вертолет Ми-24", – написали бойцы.

Читайте также: Ракета российских оккупантов "передумала" улетать и поразила их же позиции: видео

Мария Макуха
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война Азов
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