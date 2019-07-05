Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В ролике использовано видео, предоставленное Военным телевидением Украины, а также кадры, снятые лично его режиссером Дианой Гордой в 2014 году

В пятую годовщину освобождения части городов востока Украины от ползучей оккупации силами россиян и коллаборационистов Украинский институт национальной памяти показал видеоролик под названием "Вертаємо своє!"

На кадрах показаны первые дни российской агрессии в Крыму и Донбассе, рассказывается о планах руководства РФ по Украине - их реализации помешали добровольцы и "реанимированные" ВСУ, а также перечислены города, которые мы отстояли.

Клип создан вместе с Bober Film Studio.

Скачать видео в высоком качестве для просмотра и распространения можно здесь.

Читайте также: Хроника войны России против Украины: июль 2019 года

Отправить:
Распечатать:
Теги: уинп, краматорск, война в донбассе, северодонецк, лисичанск, мариуполь, славянск, дружковка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Как Украина отстояла часть городов Донбасса: видео о начале войны
Как Украина отстояла часть городов Донбасса: видео о начале войны
Схемы: Друг семьи Медведчука идет в Раду от Слуги народа - видео
Схемы: Друг семьи Медведчука идет в Раду от Слуги народа - видео
На Оболони на проезжей части загорелся автомобиль: видео
На Оболони на проезжей части загорелся автомобиль: видео
Люди Инвестиции с идеей. Правила влияния Егора Гребенникова
Гладковский вновь возглавил корпорацию Богдан
Авто Гладковский вновь возглавил корпорацию Богдан
Экс-глава Киевстара вошел в набсовет фармацевтического гиганта
FMCG Экс-глава Киевстара вошел в набсовет фармацевтического гиганта
Популярное
фото/видео
Как Украина отстояла часть городов Донбасса: видео о начале войны
Как Украина отстояла часть городов Донбасса: видео о начале войны
Схемы: Друг семьи Медведчука идет в Раду от Слуги народа - видео
Схемы: Друг семьи Медведчука идет в Раду от Слуги народа - видео 04.07.19, 22:18
На Оболони на проезжей части загорелся автомобиль: видео
На Оболони на проезжей части загорелся автомобиль: видео 04.07.19, 21:21
Кино. Трюки и взрывы: опубликован трейлер спин-оффа "Форсажа"
Кино. Трюки и взрывы: опубликован трейлер спин-оффа "Форсажа" 04.07.19, 19:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 