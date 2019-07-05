Как Украина отстояла часть городов Донбасса: видео о начале войны

В пятую годовщину освобождения части городов востока Украины от ползучей оккупации силами россиян и коллаборационистов Украинский институт национальной памяти показал видеоролик под названием "Вертаємо своє!"

На кадрах показаны первые дни российской агрессии в Крыму и Донбассе, рассказывается о планах руководства РФ по Украине - их реализации помешали добровольцы и "реанимированные" ВСУ, а также перечислены города, которые мы отстояли.

Клип создан вместе с Bober Film Studio.

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