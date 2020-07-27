Как в НАТО. Спецназ Нацгвардии получил штурмовые винтовки UAR-15: видео

В Национальной гвардии начали перевооружение некоторых подразделений в соответствии со стандартами НАТО. Об этом сообщает в Facebook МВД.

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Как отмечается, отдельный отряд специального назначения Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под под патрон 5,56×45 мм.

Сообщается, что UAR-15 должна заменить автомат Калашникова. Она более эргономичная, тихая, имеет модульную компоновку. Винтовка обеспечивает лучшую кучность, чем автомат Калашникова. Ствол и ударно-спусковой механизм UAR-15, от которых напрямую зависит кучность, изготавливаются в США.

Среди других преимуществ называют удобство присоединения и снятия магазина, который сделан из прозрачного пластика, позволяя визуально контролировать количество патронов.

Винтовки изготавливают в Украине из украинских и американских комплектующих.

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