Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Однако решение выпустить птиц не все одобрили

Реклама
Реклама

Конфискованных в аэропорту Борисполь щеглов выпустили на свободу. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В Государственной фискальной службе сегодня сообщили, что изъяли 1600 живых щеглов, которых гражданин Ливана хотел вывезти самолетом в Иорданию по поддельным документам. 

Реклама

По словам волонтеров, третья часть птиц погибла в тесных клетках.

Однако решение выпустить птиц не все одобрили. Некоторые зоозащитники говорят, что выпускать щеглов вечером и среди зимы было нельзя.

Волонтер Елена Будзинская, которая помогала выхаживать обессилевших птиц отмечает, что решение о выпуске "принимала комиссия и давало добро Минэкологии".

"Птицы были выпущены в два захода. Самые сильные улетели в первый, те кто был послабее забрали еще на час в помещение. Они досохли и были благополучно выпущены. Кто не смог выжить — не выжил, не смотря на все старания", - написала она в Facebook.

Отправить:
Распечатать:
Теги: природа, Борисполь, птицы, зоозащита, щеглы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Запуск спутника, который сбросит на Хиросиму шарики стали — стрим
Запуск спутника, который сбросит на Хиросиму шарики стали — стрим
Конфискованных в Борисполе щеглов выпустили на волю: видео
Конфискованных в Борисполе щеглов выпустили на волю: видео
В Нидерландах нашли неизвестную ранее картину Ван Гога - видео
В Нидерландах нашли неизвестную ранее картину Ван Гога - видео
Продовольствие Верховная Рада отказалась снять мораторий на землю
Закупка локомотивов General Electric под вопросом - нет денег
Транспорт Закупка локомотивов General Electric под вопросом - нет денег
Украинский корм для животных будут продавать в Англии и Финляндии
FMCG Украинский корм для животных будут продавать в Англии и Финляндии
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Запуск спутника, который сбросит на Хиросиму шарики стали — стрим
Запуск спутника, который сбросит на Хиросиму шарики стали — стрим
Конфискованных в Борисполе щеглов выпустили на волю: видео
Конфискованных в Борисполе щеглов выпустили на волю: видео 20:18
В Нидерландах нашли неизвестную ранее картину Ван Гога - видео
В Нидерландах нашли неизвестную ранее картину Ван Гога - видео 20:08
"Отойди, нечисть": Парубий отреагировал на Новинского - видео
"Отойди, нечисть": Парубий отреагировал на Новинского - видео 16:09
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 