Конфискованных в Борисполе щеглов выпустили на волю: видео

Конфискованных в аэропорту Борисполь щеглов выпустили на свободу. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В Государственной фискальной службе сегодня сообщили, что изъяли 1600 живых щеглов, которых гражданин Ливана хотел вывезти самолетом в Иорданию по поддельным документам.

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По словам волонтеров, третья часть птиц погибла в тесных клетках.

Однако решение выпустить птиц не все одобрили. Некоторые зоозащитники говорят, что выпускать щеглов вечером и среди зимы было нельзя.

Волонтер Елена Будзинская, которая помогала выхаживать обессилевших птиц отмечает, что решение о выпуске "принимала комиссия и давало добро Минэкологии".

"Птицы были выпущены в два захода. Самые сильные улетели в первый, те кто был послабее забрали еще на час в помещение. Они досохли и были благополучно выпущены. Кто не смог выжить — не выжил, не смотря на все старания", - написала она в Facebook.