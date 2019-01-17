В Борисполе изъяли 1,5 тыс живых щеглов, они гибнут: видео

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Птиц содержат в тесных клетках, треть из них уже погибла

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Таможенники в аэропорту Борисполь изъяли 1600 живых щеглов, которых гражданин Ливана хотел вывезти самолетом в Иорданию по поддельным документам. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Иностранец подал таможенному контролю справку на бланке одного из общественных объединений.

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Как выяснили таможенники, эта организация не занимается выведением птиц, а только регистрирует их. Также устав организации не предусматривает выдачу разрешений на вывоз птиц за границу.

Общая стоимость птиц, согласно предоставленной ливанцем поддельной справке, составляет 80 тыс грн, отметили в ГФС.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил, а птиц изъяли до решения суда.

"Птицы переданы в одно из профильных областных учреждений на ответственное хранение (в конноспортивный комплекс Магнат)", - говорится в сообщении.

Согласно сюжету телеканала Украина, щеглов содержат в тесных клетках. По словам волонтеров, третья часть птиц уже погибла. При этом они продолжают лежать в тех же клетках с живыми птицами, забрать трупики щеглов не могут, потому что клетки опечатаны.

Похожая ситуация произошла в Одесской области в октябре прошлого года. В морском порту в течение двух недель стояла трехуровневая фура с 300 овцами, часть которых погибла от голода. Усилиями зоозащитников выживших овец удалось спасти.

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Теги: таможня, животные, ГФС, птица, щегол
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