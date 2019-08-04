Ливни в Одессе: за два дня выпала месячная норма осадков - видео

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В результате перемещения циклона в Одесской области прошли ливни. Нарушено транспортное сообщение, затоплены отдельные участки, дома, подвалы, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

За прошлые сутки спасателей вызывали к месту подтопления 12 частных домов в селе Павловка; для помощи автомобилю скорой помощи, пассажирскому автобусу и двум легковым авто, которые застряли на автодороге.

В Приморском районе Одессы затопило подвал жилого дома, а в Малиновском – семь одноэтажных частных домов.

На круглосуточном дежурстве в области находятся 287 спасателей и 81 единица техники, в том числе, плавательные средства, насосные станции, средства автономного энергопитания. В резерве – 227 спасателей и 46 единиц техники.

Местное СМИ Бессарабия Inform сообщает, что в результате ливней в селе Семеновка прорвало дамбу. Один мужчина погиб, не успев спастись от селевого потока.

Ранее сегодня сообщалось, что из-за дождей на трассе в Одесской области произошел обвал.

Фото: ГСЧС. Видео: ГСЧС, Думская