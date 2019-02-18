Минус огневая точка у боевиков: попадание ракеты из ПТРК - видео

Одно из передовых подразделений украинских войск при помощи противотанковой управляемой ракеты ликвидировало очередное пулеметное гнездо гибридной российской армии в Донбассе. Видео обнародовал у себя в YouTube-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

"Каждый день на одном из ВОПов (взводный опорный пункт, - ред.) противника не умолкал пулемет", - описал он ситуацию, которая привела к "единодушному и взвешенному" уничтожить эту огневую точку точечным ударом.

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Когда и где на линии боевого столкновения произошел этот эпизод, не уточняется.

Не сообщается также тип ПТРК - "Корсар" или "Стугна-П".

Остальные новости о гибридной войне России против Украины, которая ведется на востоке, читайте в хронике.

Саундтрек к ролику - фрагмент песни Schmackeboom шведского певца французского происхождения Tacfarina Yamoun под псевдонимом Le Tac.