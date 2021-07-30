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На Банковой произошли столкновения между полицией и противниками ЛГБТ-рейва: фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2021, 18:02
Фото: Цензор.нет
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Возле Офиса президента произошли столкновения полиции и противников ЛГБТ-прайда, который должен пройти сегодня под стенами ОП в формате рейва. Об этом сообщает корреспондентка hromadske с места событий.

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По ее словам, мероприятие в поддержку ЛГБТ "Рейвах Прайд" должно было начаться в 16:00, однако начало перенесли на 17:30 из-за того, что противники прайда из числа членов праворадикальных организаций пытались прорвать кордон полиции, которая охраняла место проведения акции.

В полиции Киева сообщили, что задержали двух мужчин 1979 и 1982 годов рождения, которые конфликтовали и нецензурно выражались в адрес правоохранителей и других граждан. На них составлены протоколы по админстатье 173 (мелкое хулиганство). За это им грозит до 15 суток административного ареста.

По словам организаторов прайда, мероприятие должно объединить две темы: отношение полиции к клубной культуре и электронной музыке и незащищенность ЛГБТ-сообщества в Украине. Участники поддерживают принятие законопроекта №5488 о борьбе с проявлениями дискриминации.

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Вадим Ребрина
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праворадикалы лгбт офис президента
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