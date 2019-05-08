На Буковине всю ночь укрепляли дамбу из-за угрозы прорыва: видео

На реке Черемош на отрезке село Милиево – село Банилов в Черновицкой области было повреждено 30 м защитной дамбы. Из-за угрозы прорыва и во избежание ЧП весь личный состав районного сектора ГСЧС и пожарной части направили на место для укрепления дамбы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели и местное население укрепляли поврежденный участок мешками со щебнем и связками лесоматериалов.

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Фото: ГСЧС

В 6 утра сегодня работы были завершены, угроза прорыва временно устранена. На укрепление дамбы пошло около 20 кубометров лесоматериалов и 120 тонн песчано-гравийной смеси.

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