Сегодня утром, 13 февраля, двое украинцев хотели незаконно пересечь границу с Польшей и попытались применить оружие. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Инцидент произошел на автомобильным пункте пропуска Краковец - Корчева во Львовской области. Два гражданина Украины ехали микроавтобусом Mercedes на украинской регистрации. Пограничники обнаружили отсутствие международного страхового сертификата на автомобиль - Зеленой карты.

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После разъяснений пограничников о правилах пересечения госграницы, они вступили в драку и после этого заблокировались в автомобиле. На место прибыли дежурные силы пункта пропуска и наряд полиции.

"На пункте пропуска Краковец местные жители отказывались выполнять требования пограничников и даже пытались применить против военнослужащего силу. Реакция пограничников была жесткой, но в рамках законодательства", - уточнил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Силовикам пришлось выбить стекло двери со стороны водителя. Украинцы задержаны, на них оставлены админпротоколы по статье за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника налоговой службы (ст.185-10 КУоАП).

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