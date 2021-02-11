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В сети распространяют фейк о том, что на трассу Чоп-Киев сошла снежная лавина и перекрыла ее. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Видео распространил ресурс Новини Закарпаття. Издание сообщило, что инцидент произошел в Сколевском районе Львовской области, лавина якобы сошла с горного массива Плай и перекрыла автомобильную дорогу Чоп – Киев.

ОБНОВЛЕНО В 20:48

В пресс-службе ГСЧС Закарпатья заявили Укринформу, что видео – фейк. В ГСЧС не поступало сообщений о сходе лавины. В общении с другими службами спасатели выяснили, что к ним также не поступало подобной информации. Распространенное видео, сообщают в ГСЧС, снято в Швейцарии.

Ранее ГСЧС в Закарпатской области сообщала о временном ограничении движения большегрузного транспорта на автодороге М06 Киев-Чоп (в пределах Закарпатской области).

Такое решение было принято в связи со сложными погодными условиями и с целью недопущения заторов в дорожном движении, а также оперативной расчистки автодорог от снега.

Ранее сегодня сообщалось, что на автодорогах восьми областей и в Киеве из-за непогоды ограничено движение тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта.

Наталия Медведева

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