В селе Теребля на Закарпатье произошел пожар в двух домах, которые власти построили для переселения жителей поселка Солотвино. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

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По состоянию на 17:15 пожар в многоквартирных домах был ликвидирован. Причина возгорания пока неизвестна.

Пострадавших и погибших нет, сообщили в пресс-службе.

Жилые комплексы для отселения людей из зоны стихийного бедствия в Солотвино были построены в 2011 году. Причина переселения людей - развитие карстовых провалов в 2010 году, которые стали угрожать жилым домам и другим зданиям.

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Станислав Стороженко

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