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На Закарпатье горели дома, которые построили для переселения местных жителей – видео видео

24.03.2021, 17:48
Фото - ГСЧС
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В селе Теребля на Закарпатье произошел пожар в двух домах, которые власти построили для переселения жителей поселка Солотвино. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области

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По состоянию на 17:15 пожар в многоквартирных домах был ликвидирован. Причина возгорания пока неизвестна. 

Пострадавших и погибших нет, сообщили в пресс-службе. 

Жилые комплексы для отселения людей из зоны стихийного бедствия в Солотвино были построены в 2011 году. Причина переселения людей - развитие карстовых провалов в 2010 году, которые стали угрожать жилым домам и другим зданиям. 

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Станислав Стороженко
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пожар ГСЧС переселенцы закарпатье солотвино
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