"Пожарные не могут подъехать". В Киеве вспыхнул пожар в общежитии университета – видео

В одном из общежитий Киевского национального университета строительства и архитектуры произошел пожар - возгорание возникло в одной из комнат на 3 этаже. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Государственной службы чрезвычайной ситуации в Киеве.

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В ходе ликвидации пожара, с 3 этажа были эвакуированы 6 человек с помощью лестницы. Остальные жители общежития покинули здание самостоятельно до прибытия спасателей.

Пожар был полностью потушен в 15:50. Жертв и пострадавших нет.

11 марта в 40-ой авиабригаде тактической авиации в Василькове в ходе буксировки самолет столкнулся с автомобилем – в результате произошел пожар.

Станислав Стороженко

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