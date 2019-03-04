"Ну все, хватит уже": в Киеве накрыли воровскую сходку - видео

Спецназ киевской полиции сорвал в ресторане на бульваре Верховной Рады встречу грузинского вора в законе по кличке "Сфан" с другими представителями криминалитета. Об этом пишет пресс-служба столичной полиции.

По данным правоохранителей, грузин приехал в Киев, чтобы обсудить распределение власти и влияния на территории Украины.

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"Возглавлял эту "сходку" уроженец Грузии и вор в законе Лаша Джачвлиани, которого короновали в 1985 году в городе Тбилиси. Злоумышленник пытался наладить связи с другими авторитетами и стать "куратором" квартирных воров и разбойников", - утверждают в полиции.

Во время видеофиксации при задержании в какой-то момент гражданин Грузии заявил "ну все, хватит уже" - и отказался отвечать на вопросы.

"Правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины", - резюмировали в полиции.