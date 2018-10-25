ОБСЕ заметила готовый к бою ЗРК "Оса" возле границы с РФ - видео

Ракетная установка со включенным двигателем находилась у российских наемников в Донбассе

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Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) обнаружили на оккупированной территории Донбасса зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса". Об этом сообщает пресс-сслужба миссии.

"Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил зенитный ракетный комплекс (ЗРК; 9К33 "Оса"), - по оценке, у ЗРК работал двигатель, а сам ЗРК функционировал", - сказано в сообщении.

В ОБСЕ уточнили, что ракетная установка была зафиксирована у населенного пункта Житенко, что в 70 км от оккупированного Донецка, возле границы с РФ, где ранее СММ заметила колонны автомобилей, которые въезжали и выезжали в Украину.

"Оса" - советский автоматизированный войсковой зенитно-ракетный комплекс. Комплекс является всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой дивизии во всех видах боевых действий. Разработка началась 27 октября 1960 года.

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18 октября первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг почему в Донбассе продолжаются боевые действия.