Почетного консула вытащили из авто и нашли там контрабандные сигареты – видео

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Мужчину за рулем попросили показать, что в авто. Он отказался. После уговоров его вытащили и надели наручники, а во внедорожнике нашли контрабанду.

Вчера вечером, 19 февраля, на пункте пропуска Тиса в Закарпатской области пограничники вынуждены были применить физическую силу, чтобы осмотреть авто с дипномерами, водитель которого наотрез отказался выйти и заблокировал ее. Выяснилось, что внедорожник Toyota набит контрабандными сигаретами, пишет местный ресурс Закарпаття Оnline со ссылкой на пресс-службу Чопского погранотряда.

Сотрудникам ГПСУ 29-летний украинец за рулем показал удостоверение почетного консулва Латвии в Ужгороде. "Корочка" вызвала сомнения в ее подлинности. Тем более, для такой категории лиц не предусмотрен иммунитет.

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Проверка показала, что удостоверение не выдавалось МИД - оно неустановленного образца. Нацполиция зарегистрировала дело за подделку документа и его использование (ст. 358 УК).

Фото: facebook.com/PavelBiletskyi

Видео инцидента показал в Facebook сотрудник ГПСУ Павел Билецкий, назвав в посте номер авто и личные данные водителя. Он уточнил, что пограничники позвонили врио представителю МИД в Закарпатской области Дмитрию Керечанину, который "подтвердил по фото лицо консула" - но не предъявленный документ.

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Теги: гпсу, сигареты, контрабанда, ужгород, консул
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