Сегодня, 4 февраля, в городе-призраке Припяти прошли тактико-специальные учения с участием гвардейцев, полицейских и спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Гвардейцы, спецназ, полицейские и спасатели отработали слаженность действий при обороне населенного пункта, тактику ведения боевых действий в урбанизированной местности и ликвидацию их последствий.

Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что столь масштабные учения на территории зоны отчуждения ЧАЭС проводятся впервые.

Задачами на учениях были: ведение воздушной разведки, работа группы снайперов, ведение уличного боя и уничтожение отступающего противника. Отдельно отрабатывали штурм здания.

Заключительными этапами учения были оказание первой медицинской помощи, эвакуация раненых, зачистка населенного пункта от минно-взрывных средств и ликвидация последствий боевых действий.

СПРАВКА. События S.T.A.L.K.E.R. разворачиваются в альтернативном мире в Чернобыльской зоне отчуждения. Первая игра серии под названием "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" вышла в марте 2007 года. В течение последующих двух лет GSC Game World выпустила приквел основной игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо" и сиквел "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". S.T.A.L.K.E.R. 2 была анонсирована еще в 2010 году, ее релиз планировался на 2012-й. Однако в 2011 году работа над проектом была остановлена в связи с роспуском команды разработчиков. В 2018-ом работу возобновили. S.T.A.L.K.E.R. 2 должен выйти 28 апреля 2022 года.

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Наталия Медведева

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