Сегодня, 4 февраля, в городе-призраке Припяти прошли тактико-специальные учения с участием гвардейцев, полицейских и спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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Гвардейцы, спецназ, полицейские и спасатели отработали слаженность действий при обороне населенного пункта, тактику ведения боевых действий в урбанизированной местности и ликвидацию их последствий.
Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что столь масштабные учения на территории зоны отчуждения ЧАЭС проводятся впервые.
Задачами на учениях были: ведение воздушной разведки, работа группы снайперов, ведение уличного боя и уничтожение отступающего противника. Отдельно отрабатывали штурм здания.
Заключительными этапами учения были оказание первой медицинской помощи, эвакуация раненых, зачистка населенного пункта от минно-взрывных средств и ликвидация последствий боевых действий.
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