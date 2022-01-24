На базе аэропорта Антонов в Киевской области (также известный как Гостомель) прошли учения по обезвреживанию "террористов", захвативших авиационный объект и самолет с пассажирами. Условия были максимально приближены к реальным, сообщает пресс-служба СБУ.

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"По легенде учений, условные террористы захватили заложников в самолете и требовали его приземления. При этом их "сообщники" захватили диспетчерскую башню в аэропорту и выдвинули условия освобождения "потерпевших", – сказано в сообщении.

В учениях принимали участие подразделения СБУ, полиции, Нацгвардии и ГСЧС.

После отработки алгоритма спецназовцы обезвредили "злоумышленников" и освободили "заложников".

Цель учений – улучшение взаимодействия между ведомствами во время предотвращения террористических угроз на стратегически важных объектах критической инфраструктуры.

15 декабря 2021 года на фоне угрозы нового вторжения России украинские военные провели противотанковые учения возле Крыма.

14 января 2022 года подразделения ПВО тренировались сбивать вражеские беспилотники вблизи админграницы с оккупированным Крымом.

16 января 2022 года более 30 представителей Госпогранслужбы, ВСУ и США приняли участие в конференции – обсудили предстоящие двухмесячные учения по стандартам НАТО.

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Яна Катасонова

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