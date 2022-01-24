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В аэропорту Гостомель обезврежен "захват самолета террористами": видео учений силовиков видео

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 15:13
Снимок экрана 2022-01-24 в 14.49.19
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На базе аэропорта Антонов в Киевской области (также известный как Гостомель) прошли учения по обезвреживанию "террористов", захвативших авиационный объект и самолет с пассажирами. Условия были максимально приближены к реальным, сообщает пресс-служба СБУ.

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"По легенде учений, условные террористы захватили заложников в самолете и требовали его приземления. При этом их "сообщники" захватили диспетчерскую башню в аэропорту и выдвинули условия освобождения "потерпевших", – сказано в сообщении.

В учениях принимали участие подразделения СБУ, полиции, Нацгвардии и ГСЧС.

После отработки алгоритма спецназовцы обезвредили "злоумышленников" и освободили "заложников".

Цель учений – улучшение взаимодействия между ведомствами во время предотвращения террористических угроз на стратегически важных объектах критической инфраструктуры.

  • 15 декабря 2021 года на фоне угрозы нового вторжения России украинские военные провели противотанковые учения возле Крыма.
  • 14 января 2022 года подразделения ПВО тренировались сбивать вражеские беспилотники вблизи админграницы с оккупированным Крымом. 
  • 16 января 2022 года более 30 представителей Госпогранслужбы, ВСУ и США приняли участие в конференции – обсудили предстоящие двухмесячные учения по стандартам НАТО.

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Яна Катасонова
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