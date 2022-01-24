На базе аэропорта Антонов в Киевской области (также известный как Гостомель) прошли учения по обезвреживанию "террористов", захвативших авиационный объект и самолет с пассажирами. Условия были максимально приближены к реальным, сообщает пресс-служба СБУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"По легенде учений, условные террористы захватили заложников в самолете и требовали его приземления. При этом их "сообщники" захватили диспетчерскую башню в аэропорту и выдвинули условия освобождения "потерпевших", – сказано в сообщении.
В учениях принимали участие подразделения СБУ, полиции, Нацгвардии и ГСЧС.
После отработки алгоритма спецназовцы обезвредили "злоумышленников" и освободили "заложников".
Цель учений – улучшение взаимодействия между ведомствами во время предотвращения террористических угроз на стратегически важных объектах критической инфраструктуры.
- 15 декабря 2021 года на фоне угрозы нового вторжения России украинские военные провели противотанковые учения возле Крыма.
- 14 января 2022 года подразделения ПВО тренировались сбивать вражеские беспилотники вблизи админграницы с оккупированным Крымом.
- 16 января 2022 года более 30 представителей Госпогранслужбы, ВСУ и США приняли участие в конференции – обсудили предстоящие двухмесячные учения по стандартам НАТО.
Читайте также: Рядом с Крымом ВСУ отработали вывод реактивной артиллерии на боевые позиции – видео
Комментарии