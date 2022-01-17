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Пограничники подготовились к учениям с НАТО. Будут моделировать боевые действия – фото

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 10:01
Пограничники подготовились к учениям с НАТО. Будут моделировать боевые действия – фото - Фото
Подготовка к учениям с НАТО (фото - Госпогранслужба)

Вчера, 16 января, более 30 представителей Госпогранслужбы, ВСУ и США приняли участие в конференции – обсудили предстоящие двухмесячные учения по стандартам НАТО. Об этом пишет Госпогранслужба.

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Уточняется, что пограничники из Белгород-Днестровского отряда и бригады ВСУ отправятся на обучение во Львовскую область в начале февраля и будут заниматься до начала апреля. Учения пройдут в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке (JMTG-U).

На конференции отметили, что подготовка пограничников пройдет "с использованием имитационной системы моделирования боевых действий типа JCATS". Обучать будут украинские инструкторы с помощью наблюдателей-тренеров из вооруженных сил стран НАТО.

Украинские пограничники будут тренироваться по стандартам НАТО "для получения лучшего уровня взаимодействия" между сектором безопасности Украины и воинскими подразделениями стран Альянса.

После работы JMTG-U белгород-днестровские пограничники, которые в прошлом году были участниками украинско-британских учений Cossack Mace, примут участие в украинско-американских учениях Sea Breeze-2022.

Фото – Госпогранслужба

Фото – Госпогранслужба

Фото – Госпогранслужба
  • 9 июля 2021 года на учениях Sea Breeze-2021 провели спецоперацию по стабилизации в кризисном регионе.
  • 14 января 2022 года на конференции в Одессе завершился начальный этап планирования украинско-американских учений Sea Breeze-2022 – в этом году они увеличивают масштаб.

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Яна Катасонова
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