Учения Sea Breeze-2021 завершены. Первый корабль-участник уже отправился на родину
10.07.2021, 11:28
Учения Sea Breeze (фото - armyinform.com.ua)
Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Алексей Неижпапа объявил о завершении учений Sea Breeze-2021. Об этом сообщается пресс-служба ВМСУ в Facebook.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Вчера 9 июля в Черном море корабельные соединения Sea Breeze-2021 выстраивались в строи и ордера. Это стало завершающим этапом морской фазы учений.
После этого корабли НАТО вернулись в Одессу, пишет Думская. Болгарский противолодочный корвет "Бодри" уже ушел на родину.
- C 28 июня по 10 июля в Черном море проходили учения Sea Breeze 2021 с участием Украины, стран НАТО и партнеров. В Генштабе ВСУ заявили, что это самый масштабный "Сибриз" с 1997-го. Москва просила США отказаться от участия.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия боится учений Украины, стран НАТО и партнеров Sea Breeze-2021, так как у нее нет потенциала, чтобы ответить.
-
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии