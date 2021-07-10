Учения Sea Breeze-2021 завершены. Первый корабль-участник уже отправился на родину

Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Алексей Неижпапа объявил о завершении учений Sea Breeze-2021. Об этом сообщается пресс-служба ВМСУ в Facebook.

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Вчера 9 июля в Черном море корабельные соединения Sea Breeze-2021 выстраивались в строи и ордера. Это стало завершающим этапом морской фазы учений.

После этого корабли НАТО вернулись в Одессу, пишет Думская. Болгарский противолодочный корвет "Бодри" уже ушел на родину.

Станислав Стороженко

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