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Учения Sea Breeze-2021 завершены. Первый корабль-участник уже отправился на родину

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2021, 11:28
Учения Sea Breeze-2021 завершены. Первый корабль-участник уже отправился на родину - Фото
Учения Sea Breeze (фото - armyinform.com.ua)

Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Алексей Неижпапа объявил о завершении учений Sea Breeze-2021. Об этом сообщается пресс-служба ВМСУ в Facebook. 

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Вчера 9 июля в Черном море корабельные соединения Sea Breeze-2021 выстраивались в строи и ордера. Это стало завершающим этапом морской фазы учений. 

После этого корабли НАТО вернулись в Одессу, пишет Думская. Болгарский противолодочный корвет "Бодри" уже ушел на родину.

Станислав Стороженко
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Sea Breeze учения флот
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