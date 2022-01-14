Учения Sea Breeze-2022 увеличивают масштаб. Отработают амфибийный компонент на суше
На конференции в Одессе завершился начальный этап планирования украинско-американских учений Sea Breeze-2022 – в этом году они увеличивают масштаб. В обсуждении участвовало 14 стран, многие из них заявили о желании участвовать в учениях, пишут в Facebook ВМС Украины.
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"В частности, уже подтвердили участие в морской компоненте обучения и определились с участниками, силами и средствами США, Великобритания, Болгария, Румыния, Грузия и другие. Произвели распределение этих сил по тактическим группам, которые будут задействованы в определенных районах проведения учений в северо-западной части Черного моря", – сказано в сообщении.
Уточняется, что во время Sea Breeze-2022 планируют изменения в структуре обучения. Союзники решили усилить работу на море – "морская пехота Украины стремится приобретать возможности к действиям". Речь идет об операциях "в прибрежных районах, речных и морских".
По сценарию учений, основное внимание будет уделено "амфибийному компоненту на суше". На учениях планируют отработать "актуальные угрозы, которые сейчас возникают перед Украиной".
Традиционно на Sea Breeze-2022 отработают "практические действия в море, на суше, в воздухе и под водой". Приглашения к участию в обучении получили более 60 стран и международных организаций.
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