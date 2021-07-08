"Боевики захватили регион". На учениях Sea Breeze провели спецоперацию: фото

В рамках активной фазы учений Sea Breeze 2021 силы береговой компоненты провели операцию по стабилизации в кризисном регионе. Об этом сообщает АрміяInform.

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По легенде, незаконные вооруженные формирования захватили органы государственной власти и обустроили лагеря и блокпосты для контроля дорог, аэродромов и важных объектов инфраструктуры, чтобы создать квазиреспублику.

Штаб учений решил провести стабилизационную операцию и восстановить государственное устройство на захваченных боевиками территориях.

Силы береговой компоненты разделили на четыре тактические группы и группу огневого поражения. Операция началась с высадки тактических воздушных и морских десантов с последующим продвижением в глубь кризисного региона.

Первая тактическая группа высадилась с борта среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко" у порта одного из населенных пунктов в Одесской области. Высадку десанта обеспечивали спецподразделения СБУ. Вместе с ними морпехи деблокировали порт, горсовет, критические объекты инфраструктуры и удерживали их до прибытия подразделений Нацгвардии.

В состав ​​второй тактической группы вошли морпехи, пограничники, грузинские и молдавские военнослужащие. Эта группа десантировалась с вертолетов, атаковала захваченный аэродром, взяла его под контроль и заняла круговую оборону.

Во время учений некоторые союзные подразделения были заблокированы боевиками или попали в засаду. Им на помощь отправилась третья тактическая группа.

Украинская и американская роты морпехов высадились на побережье, атаковали передовые силы противника и заблокировали лагерь подготовки террористов, а затем отразили атаку резерва боевиков.

По словам руководства береговой компоненты, учения были запланированы с учетом опыта боевых действий на Донбассе.

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