ВСУ провели учения возле административной границы с оккупированным Крымом, по легенде которых на колонну украинских "Смерчей" напал условный противник. Зенитно-ракетные комплексы Оса-АКМ отработали отражение "атаки", передает пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ.

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Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что по легенде учений колонна подразделения реактивных систем залпового огня "Смерч" перемещалась для изменения огневых позиций. Во время выдвижения колонну "атаковала" авиация "врага".

По словам Наева, условия были максимально приближены к боевым. Расчеты зенитно-ракетных комплексов провели разведку воздушной обстановки, определили координаты целей и "уничтожили" самолеты условного противника пусками ракет.

Также личный состав отработал разведку, выявление и ликвидацию групповых и одиночных целей на разных высотах и ​​скоростях.

Подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч" отработало уничтожение опорных пунктов "врага" и взлетно-посадочных полос штурмовой авиации и беспилотников.

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Оксана Житнюк

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