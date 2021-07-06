В Черном море завершилась первая фаза учений Sea Breeze-2021. Корабли маневрировали, провели учебные стрельбы и отражали "атаку противника", передает Государственная пограничная служба Украины.
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Межнациональные тактические группы отработали первый блок учебных элементов во время выхода в море.
Основные выполненные задачи – передача грузов, буксировка аварийного судна и высадка досмотровых групп, формирование ордеров кораблей, передача сигналов и контроль гражданского судоходства.
На выходе из пункта базирования военные отразили "нападение" скоростных катеров. На полигоне участники учений провели артиллерийские стрельбы по целям на суше и воде.
В маневрах участвовали флагман Морской охраны "Григорий Куропятников", эсминец Военно-морских сил США Ross, патрульный корабль Королевского флота OPV Trent, корвет ВМС Румынии Contra-Amiral Horia Macellariu и корвет ВМС Болгарии "Бодри".
Фаза слаживания завершена, и с 6 июля начинается активная фаза учений Sea Breeze-2021. Следующие этапы - подведение итогов обучения и свертывание сил.
- C 28 июня по 10 июля в Черном море проходят учения Sea Breeze 2021 с участием Украины, стран НАТО и партнеров. В Генштабе ВСУ заявили, что это будет самый масштабный "Сибриз" с 1997-го. Москва просила США отказаться от участия.
- На официальном открытии учений командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что учения объединяют море, воздух и сушу, и все три компонента будут работать по единому замыслу. Смотрите, как прошли полеты военной авиации ВСУ и НАТО на учениях.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия боится учений Украины, стран НАТО и партнеров Sea Breeze-2021, так как у нее нет потенциала, чтобы ответить.
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