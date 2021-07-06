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Стреляли и отражали "нападение". Учения Sea Breeze готовы к активной фазе – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 10:23
Учения Sea Breeze (Фото - ГПСУ)
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В Черном море завершилась первая фаза учений Sea Breeze-2021. Корабли маневрировали, провели учебные стрельбы и отражали "атаку противника", передает Государственная пограничная служба Украины.

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Межнациональные тактические группы отработали первый блок учебных элементов во время выхода в море.

Основные выполненные задачи – передача грузов, буксировка аварийного судна и высадка досмотровых групп, формирование ордеров кораблей, передача сигналов и контроль гражданского судоходства.

На выходе из пункта базирования военные отразили "нападение" скоростных катеров. На полигоне участники учений провели артиллерийские стрельбы по целям на суше и воде.

В маневрах участвовали флагман Морской охраны "Григорий Куропятников", эсминец Военно-морских сил США Ross, патрульный корабль Королевского флота OPV Trent, корвет ВМС Румынии Contra-Amiral Horia Macellariu и корвет ВМС Болгарии "Бодри".

Фаза слаживания завершена, и с 6 июля начинается активная фаза учений Sea Breeze-2021. Следующие этапы - подведение итогов обучения и свертывание сил. 

Смотрите также: Украинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фото

Оксана Житнюк
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