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Внештатная ситуация в "свободной игре". На Sea Breeze унесло в море парашютиста: видео

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2021, 21:20
Внештатная ситуация в
Спасение парашютиста (источник - dpsu.gov.ua)

На учениях Sea Breeze-2021 во время фазы "свободной игры" случилась внештатная ситуация – при десантировании на остров Змеиный одного из парашютистов ветром отнесло в море. Через полчаса его нашли в открытом море и подняли на борт катера, пишет Госпогранслужба.

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Фаза так называемой "свободной игры" на учениях отрабатывается максимально реалистично – вводные выдаются внезапно. На Sea Breeze-2021 она состояла из морского и воздушного этапа.

В рамках воздушного этапа происходило парашютное десантирование на остров Змеиный, во время которого парашютиста и отнесло в море, а морской этап по итогу превратился в поисково-спасательную операцию пропавшего десантника.

Немного усложнила задачу погода: в тот день дул сильный северный ветер, лил дождь, а волны на море достигали 3-4 баллов по 12-балльной шкале.

Парашютиста в полутора километрах к югу от Змеиного острова обнаружил катер морской охраны проекта Гриф Измаильского отряда. Десантник провел на воде около двух часов, а после его подняли на борт и напоили теплым чаем.

Читайте также: Учения Sea Breeze-2021 завершены. Первый корабль-участник уже отправился на родину

Дарья Мостовая
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видео открытое море парашютист Sea Breeze 2021
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