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13.01.2022, 18:03

Подразделения ПВО Украины сбивали беспилотники условного врага возле Крыма: фото

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Подразделения ПВО Украины сбивали беспилотники условного врага возле Крыма: фотоПодразделения ПВО Украины сбивали беспилотники условного врага возле Крыма: фотоПодразделения ПВО Украины сбивали беспилотники условного врага возле Крыма: фотоПодразделения ПВО Украины сбивали беспилотники условного врага возле Крыма: фотоПодразделения ПВО Украины сбивали беспилотники условного врага возле Крыма: фотоПодразделения ПВО Украины сбивали беспилотники условного врага возле Крыма: фото
Подразделения ПВО Украины сбивали беспилотники условного врага возле Крыма: фотоПодразделения ПВО Украины сбивали беспилотники условного врага возле Крыма: фотоПодразделения ПВО Украины сбивали беспилотники условного врага возле Крыма: фотоПодразделения ПВО Украины сбивали беспилотники условного врага возле Крыма: фотоПодразделения ПВО Украины сбивали беспилотники условного врага возле Крыма: фотоПодразделения ПВО Украины сбивали беспилотники условного врага возле Крыма: фото
Подразделения ПВО Украины сбивали беспилотники условного врага возле Крыма: фотоПодразделения ПВО Украины сбивали беспилотники условного врага возле Крыма: фотоПодразделения ПВО Украины сбивали беспилотники условного врага возле Крыма: фотоПодразделения ПВО Украины сбивали беспилотники условного врага возле Крыма: фотоПодразделения ПВО Украины сбивали беспилотники условного врага возле Крыма: фотоПодразделения ПВО Украины сбивали беспилотники условного врага возле Крыма: фото

Подразделения ПВО тренировались сбивать вражеские беспилотники вблизи админграницы с оккупированным Крымом. Об этом сообщает командование объединенных сил.

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Как сообщил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, "радиоэлектронные помехи противника не мешают нашим военным разведывать воздушную обстановку".

Тренировки проходили с ракетными комплексами 9А33 БМ3 "Оса-АКМ". 

Потенциальные цели — вражеские беспилотники, вертолеты, самолеты и наземная техника противника.

Оса-АКМ способен уничтожить цель на расстоянии до 10 километров, а обнаружить – до 45 километров. 

Ранее разведывательное подразделение Вооруженных сил Украины отработало налет на объект условного противника вблизи Крыма.

  • 15 декабря 2021 года на фоне угрозы нового вторжения России украинские военные провели противотанковые учения возле Крыма.
  • Харьковский бронетанковый завод впервые провел глубокую модернизацию командирского танка Т-64БВК для ВСУ. 
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Теги: Сергей Наев, ВСУ, Крым, разведка, беспилотник
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