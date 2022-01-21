На полигоне в Херсонской области Вооруженные силы Украины провели тактические учения с использованием реактивных систем залпового огня Град. Отрабатывали защиту морского побережья и суши при наступательной операции, сообщает в Facebook Командование объединенных сил ВСУ.
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"Боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 Град выполнили задание по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и живой силы условного противника", – сказано в сообщении.
Уточняется, что во время учений реактивная батарея совершила марш в район проведения тренировок, осуществила развертывание в боевой порядок и выполнила мероприятия по подготовке к стрельбе и управлению огнем.
По данным командования, информацию о местности и целях поражения военнослужащим предоставляла артиллерийская разведка. На связи также был оператор беспилотника-разведчика.
Как отмечается в сообщении, цель учений – "слаженная работа артиллерийских подразделений, совершенствование полевого обучения личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении подразделениями".
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