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Рядом с Крымом ВСУ отработали вывод реактивной артиллерии на боевые позиции – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2022, 10:58
Учебные стрельбы из Градов (Фото - скриншот видео YouTube)
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На полигоне в Херсонской области Вооруженные силы Украины провели тактические учения с использованием реактивных систем залпового огня Град. Отрабатывали защиту морского побережья и суши при наступательной операции, сообщает в Facebook Командование объединенных сил ВСУ.

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"Боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 Град выполнили задание по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и живой силы условного противника", – сказано в сообщении.

Уточняется, что во время учений реактивная батарея совершила марш в район проведения тренировок, осуществила развертывание в боевой порядок и выполнила мероприятия по подготовке к стрельбе и управлению огнем.

По данным командования, информацию о местности и целях поражения военнослужащим предоставляла артиллерийская разведка. На связи также был оператор беспилотника-разведчика.

Как отмечается в сообщении, цель учений – "слаженная работа артиллерийских подразделений, совершенствование полевого обучения личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении подразделениями".

Скриншот Facebook

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Яна Катасонова
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