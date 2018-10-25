Под Харьковом мужчина грозил взорвать себя религиозными книжками

Инцидент произошел на таможенном пункте Гоптовка в Харьковской области

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Вчера, 24 октября, возле таможенного поста Гоптовка к полицейским подошел таксист и сообщил, что в его машине пассажир, который угрожает себя подорвать. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

На место выехала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи, СБУ, спасатели и медики.

Начальник Нацполиции области Олег Бех сообщил, что после переговоров, которые длились около часа, правоохранителям удалось открыть машину и задержать мужчину.

"Установлено, что он 1985 года рождения, имеет два паспорта гражданина Украины. Никаких взрывчатых веществ или устройств при нем обнаружено не было. В пакете, где, якобы, находилась взрывчатка, полицейские обнаружили литературу на религиозную тематику", - сказано в сообщении.

За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (ч.1 ст. 259 УК) ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

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