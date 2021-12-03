В Киевской области разоблачили незаконную добычу песка: злоумышленники успели продать 500 000 тонн песка и получить 100 млн гривень прибыли. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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"Полицейские установили, что организованная преступная группа незаконно добывала песок из водоема каскада озер на территории Фастовского района", – сказано в сообщении.

Обыск на участках, где добывался песок, правоохранители провели на основании решения суда. Они изъяли четыре земснаряда, грузовые автомобили и экскаваторы, а также документы и печати.

Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

В марте 2021-го Нацполиция сообщила о подозрении главе ООО по делу о завладении 104 000 кубометров песка. Это могло привести к убыткам в 90 млн грн.

В апреле прокуратура Запорожья выдвинула подозрения руководителю АО в незаконной добыче гранита на 1 млрд грн.

В сентябре 2020 года на территории Дубровицкого лесного хозяйства в Ровенской области СБУ блокировала незаконную добычу янтаря.

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Яна Катасонова

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