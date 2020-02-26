Мужчина совершил самоподжог под Офисом президента в Киеве: видео

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Он остался жив, поскольку правоохранителям и очевидцам удалось своевременно сбить пламя

26 февраля под Офисом президента в Киеве мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог. Видео с места происшествия опубликовал Информатор

Пламя удалось сбить и мужчина остался жив, однако получил многочисленные ожоги. Его передали врачам. Мужчина рассказал журналистам, что его действия связаны с земельным вопросом и он пытался обратить внимание на свою проблему.

Сегодня под Офисом президента проходит протест медиков. Организаторы митинга заявили, что этот инцидент не связан с их акцией. Информацию организаторов подтверждают в пресс-службе ОП.

В ОП заявляют, что мужчина родом из Сумской области и у него были проблемы с местной властью. 

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Теги: киев, самоподжог, офис президента
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