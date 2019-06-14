В Бердичеве мужчина поджег себя на сессии горсовета: видео (18+)

В Бердичеве во время сессии городского совета местный предприниматель поджег себя. Об этом сообщает местное издание 20 минут.

Сообщается, что депутаты, которые пытались тушить огонь, также получили ожоги. Сейчас в помещении горсовета работают полиция и прокуратура, ведутся следственные действия.

Пострадавшего отвезли в городскую больницу, его состояние пока неизвестно. Сессию после этого продолжили в другом зале.

Местные СМИ сообщают, что предприниматель ранее занимался ресторанным бизнесом. Он был владельцем кафе "У госпожи Новак" и ресторана "Наяда" на территории городского пляжа. Из-за ресторана у предпринимателя возник конфликт с арендатором, о чем знали в горсовете. Для того, чтобы решить конфликт, обе стороны пригласили на сессию.

Ранее человек пытался поджечь себя возле Белого дома.

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