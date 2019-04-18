В американском соборе задержали мужчину с канистрами бензина

Фото: facebook.com/StPatricksCathedralNYC

Вчера вечером, 17 апреля, в католическом Соборе Святого Патрика на Манхэттене задержали мужчину, который вошел в здание с двумя канистрами бензина, бутылками жидкости для розжига и двумя зажигалками. Об этом сообщили в городской полиции.

Потенциальный злоумышленник вошел в нью-йорский собор в 19:55, однако на входе его остановил охранник.

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Мужчина собрался уйти, но пролил бензин, после чего охранник позвал находившихся неподалеку полисменов, которые и задержали его.

В NYPD пока затрудняются сказать о том, что было мотивом злоумышленника и похож ли инцидент на терроризм.

Собор Святого Патрика высотой 100 м - самый большой построенный в неоготическом стиле католический храм США, кафедральный собор архиепархии Нью-Йорка.

Фото: facebook.com/StPatricksCathedralNYC

15 апреля 2019 года загорелся Нотр-Дам де Пари. Власти считают, что пожар был случайным, из-за короткого замыкания. Каркас здания удалось спасти, шпиль сгорел и упал.

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