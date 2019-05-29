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29.05.2019, 21:50

Человек пытался сжечь себя возле Белого дома: видео

Человек пытался сжечь себя возле Белого дома: видео - Фото
Фото: скриншот видео

Пламя удалось сбить, пострадавшего отвезли в больницу

Сотрудники Секретной службы США оказали первую помощь человеку, который поджег себя возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает The Independent.

Инцидет произошел около полудня возле парка Эллипс на 15-й улице и проспекта Конституции в районе, широко известном как Южный президентский парк и был заснят на видео случайным свидетелем. Видео опубликовано в Twitter.

В Twitter Секретной службы подтвердили факт произошедшего, отметив, что дополнительную помощь предоставили Службы национальных парков и полиция парков США.

17 апреля сообщалось, что Нью-Йорке в католическом Соборе Святого Патрика на Манхэттене задержали мужчину, который вошел в здание с двумя канистрами бензина, бутылками жидкости для розжига и двумя зажигалками.

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Теги: белый дом, самоубийство, поджог
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