Человек пытался сжечь себя возле Белого дома: видео

Сотрудники Секретной службы США оказали первую помощь человеку, который поджег себя возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает The Independent.

Инцидет произошел около полудня возле парка Эллипс на 15-й улице и проспекта Конституции в районе, широко известном как Южный президентский парк и был заснят на видео случайным свидетелем. Видео опубликовано в Twitter.

В Twitter Секретной службы подтвердили факт произошедшего, отметив, что дополнительную помощь предоставили Службы национальных парков и полиция парков США.

@FoxNews Video of the person that was literally engulfed in flames on the #WhiteHouse lawn. Unbelievable pic.twitter.com/4IS37Rndme