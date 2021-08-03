Две недели в открытом море проходили учения по водолазной и спецподготовке правоохранителей разных подразделений. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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На островах Первомайский, Березань и на Тендровской косе тренировались представители спецподразделений морской охраны Госпогранслужбы, Военно-морских сил, Сил спецопераций ВСУ, Нацгвардии, полицейского "Корд", ГБР и Управления госохраны.

Спецназоввцы отрабатывали действия в нестандартной ситуации вблизи места дислокации; плавали на 500 и 1000 метров; оказывали первую помощь аварийному водолазу; проводили водолазные спуски и работы на малых и средних глубинах; тренировали подводное ориентирование и связь; обследовали подводную часть корпуса затонувшего судна ночью.

Впервые сборы проводились сразу в трех разных локациях, также впервые отрабатывался и такой широкий спектр разновидностей штурмовых и водолазных спусков.

"Погружение у Первомайского происходили в условиях ограниченной, а иногда фактически нулевой видимости… А подводная часть вокруг острова Березань преимущественно скалистая, с огромными валунами – в таких условиях мы тренировались впервые", – рассказал командир отдела специальных действий Одесского отряда морской охраны.

Во время тренировочных спусков с вертолета бойцы оттачивали навыки беспарашутного десантирования в воду штурмовым способом и на суше – с помощью системы "адаптер" и с использованием специальных спусковых устройств.

Во время стрельбы с борта малого катера "Бриг" моряки-пограничники оттачивали огонь по морской цели, преследование и огонь по судну-нарушителю, высадку группы на необорудованное побережье.

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Наталия Медведева

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