Погода в Украине: ГСЧС вытащила из снега почти 800 машин - видео

Спасатели заявили, что за текущие сутки в целом помогли в буксировке более 786 застрявших в снегу транспортных средств, в которых находилось около 1700 человек. Для оказания помощи заблокированным автомобилям привлекалось более 900 служащих ГСЧС и 250 единиц техники.Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По распоряжению Укравтодора в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях ограничено движение тяжеловесного и общественного транспорта. В Днепропетровской области ограничение движения снято.

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27 декабря синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий в некоторых регионах Украины. В частности, сильный снег и ветер прогнозируют на завтра в Закарпатской, Львовской, Черниговской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской. Ровенской, Хмельницкой областях.

В Укравтодоре призвали водителей временно воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Утром сообщалось, что из-за сложных погодных условий по Украине без электричества остались 479 населенных пунктов в десяти областях - сработала система защиты линий электропередачи.