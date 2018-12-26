Непогода в Украине: десятки населенных пунктов остались без света

Фото: ГСЧС

Из-за сложных погодных условий по Украине без электричества остались 479 населенных пунктов в десяти областях - сработала система защиты линий электропередачи. Об этом сообщает ГСЧС.

Больше всего населенных пунктов без света в Днепропетровской области - 172, также без электричества остались 119 населенных пунктов в Полтавской области, 68 - в Кировоградской, 47 - в Луганской, 33 - в Харьковской, 12 - в Черкасской, по 9 - в Сумской и Донецкой областях.

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На местах над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Вчера, 25 декабря, вечером на границе между Черкасской и Полтавской областями в снеговых заметах застряли около 200 машин. В ГСЧС украинцев предупредили, что 26-27 декабря ожидается ухудшение погоды.