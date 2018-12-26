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26.12.2018, 09:29

Непогода в Украине: десятки населенных пунктов остались без света

Непогода в Украине: десятки населенных пунктов остались без света - Фото
Фото: ГСЧС

Из-за сильного снегопада и шквального ветра пострадали населенные пункты в десяти областях Украины

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Из-за сложных погодных условий по Украине без электричества остались 479 населенных пунктов в десяти областях - сработала система защиты линий электропередачи. Об этом сообщает ГСЧС. 

Больше всего населенных пунктов без света в Днепропетровской области - 172, также без электричества остались 119 населенных пунктов в Полтавской области, 68 - в Кировоградской, 47 - в Луганской, 33 - в Харьковской, 12 - в Черкасской, по 9 - в Сумской и Донецкой областях. 

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На местах над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго. 

Вчера, 25 декабря, вечером на границе между Черкасской и Полтавской областями в снеговых заметах застряли около 200 машин. В ГСЧС украинцев предупредили, что 26-27 декабря ожидается ухудшение погоды.

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Теги: электричество, погода, снег, обесточены, населенные пункты
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