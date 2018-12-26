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26.12.2018, 08:03

Украинцев предупреждают о метелях и снегопадах: погода, карта

Украинцев предупреждают о метелях и снегопадах: погода, карта - Фото
Фото: LIGA.net

Спасатели отметили, что из-за снегопада и сильного ветра может быть нарушено движение транспорта на автомобильных дорогах и улицах

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По данным Укргидрометцентра, 26-27 декабря в Украине ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба Государтвенной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ожидается временами снег, местами порывы ветра 15-20 м/с, температура в среду ночью -4, -10 градусов, ночью 0, -6 градусов, днем на юге и западе, с распространением на большую часть территории страны от –3 градусов + 3 градусов.

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"Такие погодные условия могут привести к частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также осложнять работу органов коммунального хозяйства", - отметили в пресс-службе.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что 26 декабря в западных, северных областях, а до конца суток среды в большинстве областей Украины снова посыплет снегом, усилится ветер.

"На западе снег смешиваться с мокрым снегом и местами дождем. Ветер будет западного и северо-западного направления, умеренный, до сильного", - сказала Диденко.

Завтра днем ​​на Левобережье -1, -6 градусов, на Правобережье 0 + 3 градуса.

"В Киеве 26 декабря - снег, возможны метели. Ветер с сильными порывами", - уточнила Диденко.

Вечером 25 декабря на границе между Черкасской и Полтавской областями в снеговых заметах застряли около 200 машин.

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Теги: Наталья Диденко, погода, снег, ГСЧС
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